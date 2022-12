L'Ateneu dona la benvinguda al Nadal amb ‘El Messies’ de Händel

L'obra mestra de George Friedrich Händel, l'oratori El Messies, que inclou, entre altres números populars, el seu celebèrrim cor Al·leluia, és l'obra triada per al concert de Nadal d'aquest any de l'Orquestra Simfònica i Cor del Mediterrani, que tindrà lloc el 18 de desembre a partir de les 18.30 hores. Dirigirà aquest oratori barroc, dividit en tres parts, el mestre de l'Orquestra Simfònica del Mediterrani, Juan Antonio Ramírez. Serà la primera vegada que es podrà escoltar El Messies al Teatre Auditori de l'Ateneu, amb capacitat per a 500 persones. Una obra que es va estrenar a Dublín en 1742, en un teatre de similars condicions a les de l'Auditori de l'Ateneu.

L'obra estarà dividida en tres parts. Per a aquesta ocasió es farà una adaptació que constarà de la primera part al complet, que engloba l'Oratori del Nadal, i la majoria de les àries que completaran la segona i la tercera part del concert. Podrà escoltar-se el popular cor Al·leluia i finalitzarà amb l'Amén. La duració serà d'aproximadament 1 hora i 45 minuts, incloent-hi una xicoteta pausa a mitjan concert, entre la primera part i les parts segona i tercera. El text d'El Messies és en anglés, si bé l'Ateneu disposarà de la traducció en les pantalles de l'escenari. Les veus solistes seran d'origen valencià. Encara que el baríton Sebastià Peris resideix a Suïssa, acompanyarà a l'Orquestra i Cor del Mediterrani en aquesta interpretació tan emblemàtica. Els integrants de les dues formacions corals seguiran un mateix propòsit: oferir una versió de gran importància historicista, tots ells preparats pel Mestre Amadeo Lloris. Per a aquesta ocasió, l'Orquestra Simfònica del Mediterrani, amb la batuta del mestre Juan Antonio Ramírez, pretén oferir una versió plena de caràcter i emotivitat. Sobre El Messies de Händel Georg Friedrich Händel el va compondre en 1741 a l'estil de les antigues passions i cantates alemanyes, a partir d'un manuscrit que li va entregar el poeta Charles Jennens, que ja havia compost per al compositor els oratoris Saúl i Israel a Egipte. El text conté abundants cites de les Escriptures, sobretot d'Isaïes, que precedeixen el naixement de Jesucrist i descriuen el seu ministeri, crucifixió i resurrecció. L'estrena a Londres va ser un gran èxit i amb el temps El Messies ha esdevingut una de les obres preferides del públic no sols del barroc, sinó de tot el repertori clàssic.