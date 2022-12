L'històric mantell que vist des de hui la Mare de Déu dels Desemparats

La imatge de la Mare de Déu dels Desemparats de l'altar major de la basílica llueix des de hui, i durant els pròxims mesos, un mantell de seda i or, de l'any 1957, que ha sigut recentment restaurat.

Es tracta del mantell que les ciutats de Múrcia i Saragossa van regalar a la patrona dels valencians, amb la col·laboració rebuda per les dues províncies a València en 1957, amb motiu de la riuada provocada pel desbordament del riu Túria l'octubre d'aquell any.

El mantell és “de seda en to rosa pàl·lid i amb brodats de colors i d'or”, segons M. Dolores Alfonso, cambrera de la Mare de Déu dels Desemparats. La peça té davant l'escut de la ciutat de Múrcia, en la part esquerra, i el de Saragossa a la dreta, “al costat de dos àngels preciosos de colors”. Així mateix, en la part posterior compta amb un medalló amb la Mare de Déu de la Fuensanta i, sobre ella, la Mare de Déu del Pilar, patrones de les dues ciutats, respectivament.

Confeccionat en 1957 a la ciutat murciana de Llorca, el mantell “presentava alguns desperfectes pel pas del temps”, i ha sigut restaurat per l'especialista en art religiós Pedro José Arrúe junt amb la mateixa cambrera. “Es tracta d'un mantell que ha romàs durant molts anys exposat al Museu Marià (MUMA) i en alguna ocasió l'ha portat la imatge pelegrina, però per tractar-se d'una seda, és més susceptible de deteriorar-se amb la pluja”, hi ha afegit

Visita de la Reial Germandat de la Mare de Déu de la Fuensanta

Precisament, està previst que el pròxim 12 de febrer la basílica reba la visita de membres de la Reial Germandat de Cavallers de la Mare de Déu de la Fuensanta, així com de la seua Cort de Dames, en el marc de les peregrinacions per a guanyar el jubileu amb motiu de l'Any Sant pel Centenari de la Coronació de la Mare de Déu.