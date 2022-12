L'Iran aplica la pena de mort en públic a un segon manifestant

Les autoritats iranianes van executar en públic aquest dilluns un segon pres condemnat per la seua participació en les protestes que sacsen el país, malgrat l'onada de crítiques internacionals després del penjament del primer manifestant la setmana passada.

Majid Reza Rahnavard va ser penjat en públic a la ciutat santa de Mashad (nord-est) després que fora sentenciat a mort per l'assassinat de dos agents de seguretat, va informar l'agència Mizan, del Poder Judicial.

“Va ser sentenciat a mort per “guerra contra déu”, per acoltellar mortalment dos membres de les forces de seguretat”, va explicar Mizan, que hi va afegir que a més va ferir suposadament quatre persones més.

El jove va ser arrestat el 19 de novembre, acusat el 24 i el seu judici es va celebrar el 29, mateix dia en què va ser condemnat a mort, després de suposadament confessar els seus crims, segons Mizan.

Altres nou presos han sigut condemnats a mort per les protestes i, segons Amnistia Internacional, almenys 28 acusats podrien ser condemnats a la forca.

L'execució de Rahnavard es produeix quatre dies després del primer penjament d'un pres condemnat per participar en les protestes per la mort de Mahsa Amini a mitjan setembre.

Dijous passat, Mohsen Shekari, de 23 anys, va ser executat per ferir un basiji -milicià islàmic- amb un ganivet, bloquejar un carrer i crear terror a Teheran.

Aquesta execució va provocar una onada de condemnes internacionals, especialment des de països occidentals, que han demanat a l'Iran que pose fi als penjaments.

La Unió Europa preveu donar llum verda aquest dilluns a noves sancions contra responsables iranians de violacions dels drets humans, després de criticar durament l'execució de Shekari la setmana passada.

L'alt comissionat per als drets humans de l'ONU, Volker, va considerar que l'execució del jove tenia com a objectiu espantar els manifestants.

"Clarament açò té el propòsit de crear temor per a la resta dels manifestants", va sostindre divendres en una roda de premsa Türk.

Malgrat això, l'execució ha provocat noves protestes al país, com les de dissabte, quan es van celebrar marxes en silenci i amb ciris en nombroses ciutats de la nació persa per a condemnar el penjament.

Les revoltes van començar per la mort de la jove kurda de 22 anys després de ser detinguda per la Policia de la Moral per no portar ben col·locat el vel, però han evolucionat i ara els manifestants demanen la fi de la República Islàmica fundada per l'aiatol·là Ruhol·lah Khomeini en 1979.

En els quasi tres mesos de protestes han mort més de 400 persones i almenys hi ha 15.000 detinguts, segons l'ONG Iran Human Rights, amb seu a Oslo.

L'Iran és un dels principals països del món en l'aplicació de la pena de mort, amb 314 execucions dutes a terme en 2020, segons Amnistia Internacional.