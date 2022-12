La marató de donació de sang arriba al rècord a Alzira amb 218 voluntaris

Alzira es mostra una vegada més solidària a l'hora de donar sang. Un total de 218 persones s'han acostat enguany fins al Cercle Alzireny - La Gallera per a donar sang en la huitena edició de la Marató, batent així un nou rècord de participació en aquesta jornada solidària. A més, cal destacar que s'han aconseguit set nous donants que per primera vegada hi han participat per a ajudar a salvar vides.

La Regidoria de Sanitat col·labora amb la donació de sang que organitza el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana juntament amb la Gallera Jove. A més, les persones que van donar van rebre un detall per la seua implicació i participació. Cal recordar, per a un futur, per a totes aquelles persones que s'hi vulguen sumar i donar sang, que s'ha de tindre en compte que els requisits per a poder fer-ho són tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 kg i no anar-hi en dejú. "Ciutat solidària" La regidora de Sanitat, Gemma Alós, ha destacat que “Alzira és una ciutat solidària i així ho demostra cada vegada que es fa una donació de sang. Però ben cert és que amb aquestes maratons la gent està més conscienciada i sempre se suma a aquesta iniciativa solidària. A més, vull agrair el treball del Cercle Jove per a apostar per aquestes donacions de sang en què es regala vida a tota aquesta gent que tant ho necessita”.