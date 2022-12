Una modificació en la Llei d'urbanisme amenaça el 7 % del bosc de la Devesa

Una de les majors preocupacions de l'Ajuntament de València pels efectes de la modificació de la Lotup és que l'eliminació de vegetació que envolta les desenes d'edificacions que esguiten el bosc de la Devesa partisca en dues parts el parc natural. En alguns punts, les fileres d'edificis s'estenen des de la mar fins al llac i la carretera, per la qual cosa, en desbrossar 30 metres a banda i banda dels habitatges, podria provocar-se una discontinuïtat que posaria en risc l'ecosistema per impedir el pas de la fauna d'un costat a l'altre.

És el principal motiu pel qual des del consistori de Joan Ribó van posar en marxa tant l'estudi per a mesurar l'impacte de la nova Lotup com un segon informe per a explorar mesures alternatives a la silvicultura que rebaixen la pèrdua de massa forestal en un bosc que destaquen que ha arribat a la maduresa ecològica i en el qual a penes han cremat unes poques hectàrees en els últims huit anys.

Amb els dos documents i la cartografia, que esperen tindre completada durant el primer semestre de 2023, el consistori elaborarà la seua proposta per a la Devesa, que no necessita l'aval de la Conselleria. En tot cas, asseguren que dialogaran.

Els enginyers forestals van reivindicar ahir en aquest diari la necessitat d'implementar la nova Lotup. El degà del col·legi oficial del sector, Juan Manuel Batiste, va defensar la necessitat d'aquestes intervencions forestals davant la nova generació d'incendis. Assegura que decapar l'àrea contigua a l'habitatge és innegociable perquè permet confinar-se en cas de foc, si bé s'obri a actuacions ‘blanes’ en zones on es poden generar discontinuïtats.

El canvi climàtic ha agreujat els incendis forestals i algunes administracions com la Generalitat han optat per legislar a la recerca de limitar el potencial destructiu dels nous focs. Els principis bàsics en la gestió d'aquestes emergències són clars, i prioritzen per aquest ordre la seguretat de les persones, dels immobles i, finalment, dels espais naturals.

Sobre aquesta idea descansa la modificació introduïda fa un any per la Conselleria d'Agricultura en la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (Lotup) i que estableix l'obligació de crear tallafocs al voltant de tota edificació situada en terreny forestal per a protegir els seus habitants i les seues cases de les flames. Un canvi legal que és d'aplicació autonòmica a través de cada municipi, però que tindria repercussions variades per la múltiple casuística que es dona en les diferents zones de la Comunitat Valenciana.

Un dels espais més afectats per la modificació de la Lotup seria el bosc de la Devesa, situat a l'interior del Parc Natural de l’Albufera i on, segons un informe sol·licitat per l'Ajuntament de València després de l'aprovació dels canvis legals, la nova norma urbanística provocaria la pèrdua de fins al 7 % de la seua massa forestal —unes 58 hectàrees— per la creació d'aquests marges de seguretat al voltant de les edificacions, moltes construïdes en ple cor de la zona protegida durant els anys seixanta i setanta.

Amplària mínima de 30 metres

L'ordre de crear aquestes zones lliures de vegetació aplica a «tota urbanització, nucli de població, edificació o instal·lació destinada a ús residencial, industrial o terciari en terreny forestal o adjacent a aquest», segons recull la llei, que haurà d'establir una «faixa perimetral de protecció» d'un mínim de 30 metres per a trencar la continuïtat del combustible.

La intervenció no exigeix talar per complet tota vegetació situada en aquesta amplària, sinó que planteja actuar de manera progressiva: fixa una zona de decapatge (poda total) de fins a sis metres, una de desbrossament que només permetria mantindre gespa o similar i una banda auxiliar en la qual es plantegen tales o podes selectives.

Segons el document encarregat pel consistori i al qual ha tingut accés aquest diari, al bosc de la Devesa hi hauria fins a 48 zones d'actuació, amb una superfície forestal de quasi 58 hectàrees i que afectaria diversos hàbitats considerats d'interés prioritari. El procés provocaria la tala d'uns 5.000 arbres.

L'informe considera «patent» que la Lotup «generaria un impacte de gran magnitud sobre la vegetació de la Devesa, agreujat per l'elevat valor natural d'aquesta zona».

Davant d'això, l'equip municipal està explorant intervencions alternatives que minimitzen la pèrdua de massa forestal. Assumeixen que escometre tales és «inevitable», però buscaran combinar-les amb actuacions alternatives a les que obri la porta la llei, com la instal·lació de ‘tallafocs humits’ amb canons d'aigua.

Els municipis tenen fins a la fi de 2023 per a cartografiar el seu territori i identificar aquest tipus d'edificacions aïllades en terreny forestal i al voltant de les quals caldria desbrossar.