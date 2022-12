La rebaixa de la malversació torna a plasmar la dificultat del PSOE per a pactar amb Podem

No hi ha part senzill en el govern de coalició. Ni tan sols en assumptes de tant calat com la reforma penal i la crisi territorial a Catalunya s'aconsegueixen acords. De fet, no se n'aconsegueixen. L'esmena transaccional per a canviar la malversació, que si es tira avant amb ERC, passarà d'estar penada amb un màxim de sis anys de presó a estar-ho amb quatre, cosa que beneficiarà els encausats pel procés, ha tornat a posar de manifest la dificultat d'arribar a pactes en el si de l'executiu.

El text, que es presentarà aquest dilluns a la vesprada en la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, havia sigut negociat entre els socis de la Moncloa durant els últims dies. Es donava per fet que Unides Podem també el signaria. No obstant això, els morats en l'últim moment han decidit no fer-ho, deixant al mateix temps clar que donaran suport a l'esmena si resulta necessari perquè prospere. “És sorprenent. Decideixen no signar-lo, però el secunden”, ha assenyalat després de la reunió de l'executiva del PSOE la portaveu del partit, Pilar Alegría. Fonts de la direcció socialista han transmés també la seua frustració pel comportament d'Unides Podem. Segons la seua versió, tot es deu a la “divisió interna” en el si dels morats, amb els comuns defensant que calia signar la transaccional i Podem rebutjant-ho. “Arriba un moment que no saps amb quin Unides Podem estàs parlant”, assenyalen les mateixes fonts. La Comissió de Justícia De moment, la Comissió de Justícia estudiarà i ordenarà aquesta vesprada les esmenes per a reformar el Codi Penal, que també inclou la desaparició del delicte de sedició, pel qual van ser condemnats els principals líders del referèndum de l'1-O. Perquè tire avant el text del PSOE, que es votarà dimarts, resulta necessari que ERC diga ‘sí’, acceptant deixar caure la seua pròpia esmena, que rebaixava encara més la malversació. Fonts del PSOE donen per fet que hi haurà acord amb els republicans. “El PSOE sempre ha tingut ací dues línies roges: en cap cas aquest partit anava a secundar res que suposara un benefici a un condemnat per corrupció política i tot ús regular i indegut dels fons hauria d'estar penat amb el Codi Penal. Amb aquesta transaccional, els dos objectius es compleixen amb escreix”, ha assenyalat Alegría en roda de premsa, que ha defensat aquesta reforma perquè “homologa” el Codi Penal espanyol al d'altres democràcies de l'entorn europeu i també perquè serveix per a “recuperar la convivència al nostre país, i especialment a Catalunya”. La també ministra d'Educació, finalment, ha rebaixat el nivell de malestar que dins del PSOE ha causat aquesta reforma, malgrat que diversos barons han expressat en els últims temps el seu rebuig. En paral·lel, diversos exministres socialistes, sense cap pes orgànic en l'actualitat, com Virgilio Zapatero, César Antonio Molina i José Luis Corcuera, han divulgat aquest dilluns un manifest amb què condemnen aquesta modificació del Codi Penal, perquè, segons el text, suposarà “un estímul” per a atemptar contra la Constitució.