Baldoví s'abstindrà en la reforma del Codi Penal del Govern

El diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, ha avançat aquest dimarts que s'abstindrà en la votació en el ple de la reforma del Codi Penal perquè, si bé dona suport a la derogació de la sedició i els articles per a desbloquejar la renovació el Tribunal Constitucional, té "dubtes" sobre els canvis en el delicte de malversació, perquè tem que suposen una "porta d'escapada" perquè alguns "corruptes" eludisquen la presó.

Així ho ha explicat en una roda de premsa a la Cambra Baixa, en la qual també ha criticat la celeritat amb la qual s'ha escomés aquesta reforma, especialment la que afecta el tipus penal de la malversació que s'ha fet via esmenes del PSOE i ERC.

"Això mereixia un tractament molt més seré, tenim dubtes seriosos, i ara mateix la nostra postura no està en el sí", ha indicat.

Segons ha detallat, aquests dubtes resideixen en el fet que no veuen "certeses jurídiques" per tal que "no es puguen obrir forats que permeten als corruptes eludir la presó". De fet, ha comentat que aquest mateix dilluns l'exalcalde de Gandia, el popular Arturo Torró, va demanar que se suspenguera el judici en el qual se'l jutja per corrupció al·legant aquesta reforma.

És una reforma 'ad hoc'

Preguntat per si considera que aquesta modificació legal és "un vestit a mida per als independentistes", Baldoví ha reconegut que aquesta reforma s'ha fet ad hoc per a "una determinada situació", i ha recordat que "tots els governs han acordat coses amb diferents grups per a aprovar els pressupostos".

"Si amb això s'estabilitza la situació a Catalunya, avant, però cal tindre cura per tal que no siga un forat pel qual es puga colar algú que haja utilitzat recursos públics per a altres finalitats", ha insistit.

Considera que la reforma no "despenalitza" la convocatòria de nous referèndums d'independència

En qualsevol cas, Baldoví ha indicat que, des del seu punt de vista, aquesta reforma el Codi Penal no "despenalitza" la convocatòria de nous referèndums d'independència, i que considera "legítim" que ERC torne a posar sobre la taula una proposta per a poder celebrar aquesta consulta. "Una altra cosa és que es farà el que al final s'acorde ací", ha conclòs.