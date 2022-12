Burjassot programa una jornada de videojocs a la Casa de Cultura

Dissabte que ve 17 de desembre les portes de la Casa de Cultura de Burjassot s'obriran per a oferir una vesprada d'oci digital a la joventut del municipi. Aquesta proposta, que naix de mans de la Regidoria de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Burjassot, dirigida per Javier Naharros, és totalment gratuïta i tan sols cal inscriure-s'hi i triar la franja horària en la qual es vol participar.

Des de les 16.00 i fins a les 21.00 hores la Sala d'Actes d'aquest espai municipal acollirà aquesta jornada gaming en la qual hi haurà 12 consoles PS4, 12 TV 32", PS5 amb TV 55", dos llocs VR amb Xbox i Nintendo Switch i dos simuladors de conducció. Hi haurà també elements de realitat virtual, terror beat saber, retro games, shoot’em ups, etc.

Aquelles persones que no s'inscriguen podran també participar en la jornada sempre que, a l'hora a la qual acudisquen a la sala d'actes, estiguen lliures les consoles o qualsevol altre dels elements amb els quals poder jugar. Per aquest motiu, des de l'organització, recomanen que es facen les inscripcions per a assegurar l'hora en la qual es podrà jugar.