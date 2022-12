El Consell es compromet a resoldre 64 expedients de parcs fotovoltaics abans del 25 de gener

El president de la Generalitat, Ximo Puig, garanteix el compromís adquirit per totes les conselleries que els 64 expedients que hi ha sobre la taula en aquests moments i que han de ser resolts abans del 25 de gener "ho estaran". Per a això es disposarà del personal necessari i de tots els mitjans imprescindibles perquè abans d'aquesta data límit la Generalitat haja dictaminat sobre aquests 64 projectes de renovables.

Puig ha mantingut una reunió amb els representants de les conselleries d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; Economia Sostenible, Sectors Productius i Transició Ecològica, i Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. També s'ha adoptat un acord per a fer un mapa sobre zones susceptibles d'acollir plantes d'energies renovables. Aquest mapa, que tindria en compte tots els elements tant mediambientals i industrials com els patrimonials i de cultius, segons fonts de la Generalitat, fixarà les zones en les quals es poden desenvolupar sense problemes aquest tipus d'instal·lacions, amb la qual cosa una sol·licitud d'una planta en una de les zones considerada adequada s'aprovaria de manera pràcticament immediata. Parlament Europeu Aquesta mesura està en la línia amb el que està plantejant el Parlament Europeu en aquests dies per al desenvolupament de renovables. Al marge d'aquestes dues línies fonamentals, el president també detalla el nombre d'expedients que hi ha en aquests moments en les conselleries de la Generalitat, quins estan ja aprovats i quins estan en procés.