El pont de les Flors es tanca al trànsit després d'un incendi intencionat

L'Ajuntament de València ha ordenat el tancament al trànsit (excepte per a ciclistes) de l'icònic pont de les Flors del Jardí del Túria pels danys patits per l'incendi registrat fa uns dies en la base del pont.

Els tècnics municipals avaluen els danys que ha pogut patir el pontó, una de les fites del govern de Rita Barberá, que fa unes setmanes va patir un aparatós incendi en cremar els palets de fusta que hi havia emmagatzemats davall. Els palets, que s'havien delimitat amb tanques per a evitar robatoris i actes vandàlics, havien sigut utilitzats per a traslladar els testos de la recent plantació del pont, feta el passat 22 de novembre. En finalitzar, es van depositar temporalment davall del pont fins a la seua retirada.

La retirada, no obstant això, no va arribar a temps i els suports de fusta apilats al Jardí del Túria van ser objecte d'un incendi, possiblement intencionat, segons apunten fonts de Parcs i Jardins, que ja ha sol·licitat a la Policia Local que revisen les càmeres de vigilància del riu per a tractar d'esbrinar qui pot estar darrere de l'incendi.

Les flames no sols han provocat danys estètics en la infraestructura i en el mural que decorava els murs, com es va pensar en un primer moment. Els tècnics de la delegació d'Infraestructures, als quals Parcs i Jardins ha donat trasllat del sinistre, creuen que les altes temperatures a què s'ha arribat podrien haver ocasionat danys en l'estructura, que hui s'ha començat a reforçar de manera provisional.

El pont romandrà tancat al trànsit mentre duren els treballs de neteja i apuntalament, així com l'avaluació tècnica dels danys en l'estructura.