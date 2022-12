Protesta davant Sanitat per la dificultat de l'oposició d'Infermeria

Desenes d'infermers i infermeres s'han manifestat aquest matí a les portes de la Conselleria de Sanitat convocats pel sindicat Satse per a protestar pel contingut de l'examen de l'oposició del passat 27 de novembre i que ha generat multitud de queixes per "les preguntes rebuscades" i per a exigir a l'Administració una resposta davant la polèmica.

Després de les protestes de principis de mes en diversos centres hospitalaris, el sindicat ha convocat hui la mobilització a les portes de la seu de la Conselleria per a fer patent el seu malestar per un examen que creuen que no complirà l'objectiu previst "d'estabilització i de consolidació d'ocupació".

De fet, amb el lema "Perquè el que ha passat no torne a ocórrer", des del sindicat han reclamat que la cartera de Miguel Mínguez prenga mesures per a "calmar l'enuig" dels opositors "que han vist trencades les seues esperances per un examen que no s'ajusta a una oposició de places d'estabilització" i s'allunya d'aquell esperit de facilitar la consolidació de places. "Exigim a la Conselleria més seguretat jurídica i transparència en els processos selectius", hi van afegir fonts del sindicat.

I és que fonts de Satse temen que la dificultat de l'examen provoque que queden sense cobrir les 3.817 places oferides malgrat que estaven convocats a la prova un total de 24.537 opositors, igual que ja ha ocorregut en altres proves d'enguany.

D'igual manera, en la protesta, el sindicat Satse ha reclamat a Sanitat que es posicione "i no mire cap a un altre costat" sobre la seua petició d'obrir un expedient informatiu als membres del tribunal de l'OPE, i "reclamem les actes del tribunal en les quals es decideix el qüestionari i la justificació".