A ratificar la millora també en l'Eurolliga

El València Basket necessitava una injecció de confiança i aquesta va arribar diumenge a la Fonteta amb la contundent victòria contra el Girona per 104-69. Un partit que pot suposar un punt d'inflexió. Hui, 48 hores després de l'exhibició contra els catalans, arriba un nou examen i aquesta vegada en l'Eurolliga i contra un rival potent, el Panathinaikos d'Atenes. En el triomf contra el Girona va tindre un paper destacat un Chris Jones la participació del qual en el partit de hui serà dubte fins a última hora. El València Basket afronta una exigent setmana amb tres partits (hui contra el Panathinaikos; dijous a la pista del Bayern de Munic, i diumenge contra el Covirán Granada en lliga) i el tècnic Álex Mumbrú ja va avisar que Jones descansarà en algun d'aquests partits per a no sobrecarregar el seu genoll, en el qual pateix artritis.

Els taronja buscaran hui la seua sisena victòria en la competició continental, en la qual venen de perdre amb estrèpit dijous passat a la pista del Maccabi de Tel Aviv (84-68). El partit de hui es presenta apassionant i complicat per als de Mumbrú, ja que els atenesos arriben en plena ratxa victoriosa. El Panathinaikos té un balanç de sis triomfs i altres tantes derrotes, una victòria més de les que té el València. Després d'haver guanyat només un dels seus sis primers encontres, ha vençut en cinc dels sis següents i arriba en el seu millor moment amb quatre victòries seguides. La seua millora ha estat impulsada per l'arribada a l'equip de l'aler estatunidenc Dwayne Bacon, que hui serà la principal amenaça. Destaca també la presència de l'extaronja Derrick Williams. El tècnic de València Basket, Álex Mumbrú, va avisar de la dificultat de frenar el Panathinaikos, al qual va definir com «un equip físic, que juga molt un contra un», i va ressaltar la millora experimentada amb el fitxatge de Dwayne Bacon: «És un gran anotador, han canviat molt i últimament estan jugant molt millor. Venen de guanyar en pistes complicades i serà un partit dur». Mumbrú demana als seus homes consistència en defensa: «Especialment defensivament haurem d'estar molt bé i molt bé com a equip perquè juguen molt un contra un i anoten des d'ací. Hem d'intentar ser sòlids, durs defensivament i intentar parar una mica els seus jugadors, tenen molt bones individualitats». Sobre la seua decisió de comptar hui amb Jones o bé donar-li descans, va comentar: «El reservarem en algun partit aquesta setmana. Veurem si és dimarts o és en el del Bayern. Hem de recórrer a Jared».