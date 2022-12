El Gran Teatre de Xàtiva acull aquest divendres l’obra ‘Los pazos de Ulloa’ d’Emilia Pardo Bazán

El Gran Teatre de Xàtiva acollirà aquest divendres 16 de desembre (21 h) la representació de l’obra ‘Los pazos de Ulloa’, d’Emilia Pardo Bazán.

Aquesta versió teatral, adaptada per Eduardo Galán i dirigida per Helena Pimenta, és un al·legat contra la violència i la crueltat i se centra en l’enfrontament entre el desig, la passió i l’amor, la violència rural del món caciquil i la cortesia i les bones maneres de la ciutat de Santiago de Compostel·la. Per l’obra desfilaran un cacic, un capellà amb passions contingudes o una dona enamorada, entre d’altres.

La trama parla del senyor Julián, un capellà tímid i apocat, criat —per ser fill de la serventa de la casa— en el si de la família del senyor de La Lage a Santiago, que arriba als pazos d’Ulloa per a posar-se al servei del marqués d’Ulloa, el senyor Pedro Moscoso. Allí es troba amb una situació terrorífica: la crueltat del senyor Pedro i del seu capatàs, Primitivo, amb Perucho, el xiquet de cinc anys fill de la criada Sabela i del mateix Pedro, a qui donen a beure vi fins a emborratxar-lo…

L’elenc de l’obra està conformat per Diana Palazón, Marcial Álvarez, Pere Ponce, Francesc Galcerán, Esther Isla i David Huertas.

Les entrades tenen un preu de 15 euros (12 euros amb descomptes) i es poden comprar en el web del Gran Teatre de Xàtiva, o bé demà i divendres de 12 a 14 hores o des de dues hores abans de la funció en les taquilles del Gran Teatre.