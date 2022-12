L’Hospital de la Ribera instal·la pacients en un corredor sense cortines per falta d’espai

La falta d’espai a l’Hospital de la Ribera ha forçat la direcció del centre a instal·lar, durant unes hores, diversos pacients d’Urgències en un corredor sense cortines i “sense els mitjans adequats”, segons denuncia el sindicat CSIF, que insisteix a reclamar l’obertura del recinte construït en plena pandèmia per a reforçar el Servei d’Urgències i exigeix un increment immediat de personal.

Dilluns van ser atesos 411 pacients en el Departament d’Urgències i dimarts es va arribar a tractar-ne fins a 372, segons les dades facilitades pel CSIF. L’hospital va ser concedit massa xicotet per a atendre tota la cartera de serveis que ofereix. Aquesta escassetat d’espai també afecta les plantes d’hospitalització. Els pacients atesos en Urgències que requereixen ingrés han d’esperar fins a quaranta hores per a ser traslladats a una habitació.

En 2020, ja en plena pandèmia del coronavirus, la Conselleria de Sanitat va ampliar l’espai per a atendre les urgències respiratòries. Aquest mòdul s’empra en l’actualitat com a hospital de dia. El sindicat recalca que la manca d’espai va obligar dimarts a habilitar llits en el corredor que enllaça Urgències amb Consultes Externes. El CSIF lamenta aquesta circumstància, ja que “és un corredor d’evacuació sense cortines separadores ni preses d’oxigen, entre altres mancances, a més dels corrents d’aire que pateixen els pacients”.

El sindicat considera “inadmissible que la direcció de l’hospital recórrega a pegats en lloc d’aplicar solucions amb les condicions adequades, com la zona d’urgències respiratòries”. I subratlla que, mentrestant, continua la saturació a l’hospital, atés que aquest matí, encara que la xifra ja va a la baixa, encara hi havia 19 pacients a l’espera de ser ingressats en planta per falta d’espai i amb els boxs duplicats.

A més, reclama reforços urgents de personal en totes les categories en el Servei d’Urgències i recorda que estan duplicant la seua tasca, ja que atenen els pacients que hi arriben i, al mateix temps, als que romanen en boxs durant hores a l’espera d’un llit lliure en planta.