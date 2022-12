L’OCU demana rebaixar temporalment al 0 % l’IVA en els aliments bàsics més saludables

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha demanat aquest dimecres al Govern que rebaixe temporalment al zero per cent l’IVA dels aliments de primera necessitat amb un perfil nutricional més saludable: fruites, verdures, llegums, arròs, pasta, carn, peix, llet, ous i pa.

En un comunicat, recorda que la pujada del 0,5 % del preu dels aliments al novembre situa l’IPC d’aquesta partida en el 15,3 % interanual, la segona més alta des del començament de la sèrie el gener de 1994 (només superada pel 15,4 % d’octubre).

Un “colp dur” per a l’economia domèstica d’“infinitat” de famílies, ja llastrada per l’alt preu de l’energia, que l’Organització de Consumidors i Usuaris quantifica en un sobrecost de 830 euros a l’any en la cistella de la compra.

Preus difícils d’assumir

Adverteix que hi ha un gran nombre de productes bàsics els preus dels quals són difícils d’assumir per moltes llars, com és el cas de la llet (que ha experimentat una pujada del 30 % interanual), els olis i greixos (30 %), els ous (26 %), el pa (15 %), la carn d’au (14 %), la carn de porc (13 %), la fruita fresca (12 %) o els llegums i les hortalisses fresques (10 %).

També demana abaixar l’IVA al 4 % en altres aliments bàsics amb un perfil nutricional almenys acceptable: lactis sense sucres afegits, cereals de desdejuni integrals sense sucres ni greixos afegits i olis de llavors, entre altres.

L’OCU reclama igualment a les diferents administracions l’activació urgent d’un sistema de xecs d’aliments per a les famílies vulnerables, especialment aquelles amb menors a càrrec, almenys mentre la inflació seguisca en valors tan alts.