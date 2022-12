L’OMS espera que en 2023 acaben les emergències globals de la covid i la pigota dels micos

Les emergències internacionals declarades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en 2020 per la covid-19 i en 2022 per la mpox (pigota dels micos) “podrien acabar en algun moment de l’any que ve”, ha vaticinat hui, en roda de premsa, el director general de l’organisme, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Fa un any, la variant òmicron matava 50.000 persones cada setmana, i la setmana passada en van ser menys de 10.000, una xifra que encara és excessiva però que marca una bona trajectòria, per la qual cosa esperem que en algun moment deixe de ser una emergència global”, ha destacat Tedros en roda de premsa per a repassar la tasca de l’OMS en 2022. No obstant això, “el coronavirus no desapareixerà, es mantindrà i els països hauran d’aprendre a gestionar-lo al costat d’altres problemes respiratoris com la grip”, ha afirmat Tedros, que també ha valorat que el descens del 90 % en els casos de mpox convida a l’optimisme respecte a una fi d’aquesta crisi sanitària l’any que ve.