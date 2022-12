Més de 10.000 inscrits a la marató en una setmana

Mitja Marató València Trinidad Alfonso Zurich i la Marató València Trinidad Alfonso completen la primera setmana d’inscripcions amb gran èxit. En tot just set dies, la marató ha completat el primer tram de 10.000 inscrits, mentre que per a la mitja marató s’han inscrit ja 8.300 persones. Totes dues proves obrien les inscripcions fa set dies en un primer tram preferent al qual podien optar només els inscrits en les edicions de 2022. Finalitzat aquest període preferent, aquest dimecres 14 de desembre s’obri la inscripció per a totes dues proves per a tot el públic. Enguany, l’organització, a càrrec de la SD Correcaminos, ha ampliat el nombre màxim de dorsals, que, en el cas de la marató (que se celebrarà el 3 de desembre de 2023), passarà dels 30.000 d’enguany als 33.000 en 2023, i, en el cas de la mitja marató (22 d’octubre), de 20.000 a 22.000 en 2023.

A més, en aquesta primera setmana d’inscripció preferencial s’han superat els 4.300 registres al pack per a córrer totes dues proves. En el cas de la marató, completat ja el primer tram de 10.000 dorsals a 70 euros, en aquest segon tram (de 10.000 a 20.000), el preu és de 100 euros i passarà a 120 en el tercer (de 20.000 a 30.000) i a 150 euros (de 30.000 a 33.000). En el cas de la mitja marató, els primers 10.000 dorsals van eixir a la venda per 35 euros (fins a 10.000 dorsals), en el cas dels dorsals entre el 10.000 i el 20.000 el preu serà de 50 euros, i del 20.000 al 22.000, de 60 euros. Com en les últimes edicions, la previsió és que els dorsals s’esgoten molt abans de la celebració de totes dues proves.