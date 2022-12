Podem demana ampliar el xec d’ajudes a llars de classe mitjana amb rendes de fins a 42.000 €

Podem apunta ara la classe mitjana i demana que els xecs de fins a 500 euros proposats, destinats a pal·liar els efectes de la inflació, arriben a totes les llars amb una renda inferior als 42.000 euros. La ministra de Drets Socials i líder del partit, Ione Belarra, ha remés aquest dimecres a l’ala socialista del Govern una bateria de mesures legislatives de cara a la pròxima pròrroga del decret anticrisi, entre les quals, a més d’aquest xec, hi ha un impost als grans supermercats i mesures en matèria d’habitatge.

En primer lloc, es proposa un xec familiar de fins a 500 euros per a més de set milions de llars (les que no superen els 42.000 euros anuals). Aquest pagament únic, asseguren fonts de Podem, seria compatible amb diferents situacions laborals i el rebrien tant persones treballadores per compte d’altri o propi com beneficiàries de prestacions i subsidis per desocupació. La mesura està dirigida a pal·liar la pujada de preus dels aliments, encara que des del partit ja van deixar clar que es tractava d’una ajuda directa, és a dir, un xec “genèric” que, en realitat, podria usar-se “per a qualsevol cosa”.

Entre les mesures proposades a l’ala socialista, els morats també demanen donar una subvenció a les comunitats autònomes perquè reduïsquen el cost dels menjadors escolars als menors de 16 anys que estudien en col·legis públics i estiguen en risc de pobresa o exclusió social.

En línia amb la filosofia dels impostos temporals a les empreses energètiques i la banca, Podem demana també un nou impost temporal als supermercats, que gravaria amb un tipus del 33 % els beneficis extraordinaris d’aquestes grans empreses. Una mesura que, segons han defensat, tindrà un “efecte dissuasiu” per als supermercats a l’hora d’apujar els preus.

Finalment, Podem incorpora a la seua proposta dues mesures en matèria d’habitatge: per a les famílies amb hipoteques, demana congelar, durant tot l’any 2023, les quotes subjectes a tipus d’interés variables. Per a les llars que viuen de lloguer, reclamen estendre, durant un any addicional, la duració dels contractes d’arrendament per a evitar grans pujades dels preus, com ja es va fer durant la pandèmia.