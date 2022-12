Quatre-cents autònoms i petites empreses rebran una mitjana de 300 euros per a la factura de la llum

Unes 4.000 persones autònomes i microempreses amb seu a la ciutat de València podran beneficiar-se de les ajudes d’entre 200 i 500 euros que l’Ajuntament de València ha destinat a pal·liar els efectes de la pujada dels costos de l’energia, provocada per la guerra d’Ucraïna.

El regidor de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Borja Sanjuán, ha qualificat aquesta convocatòria com un “èxit” i ha afirmat, a més, que “el 100 % de les persones autònomes i comerços de la ciutat de València que compleix els requisits descrits en la convocatòria cobrarà aquesta ajuda”. Tal com ha apuntat Sanjuán, “ja hi ha 3.683 empreses beneficiàries que cobraran aquestes ajudes i 190 a les quals els hem donat un termini per a aportar la documentació que els falta. A més, n’hi ha 630 la sol·licitud de les quals ha sigut desestimada perquè no compleixen els requisits, però que tenen un termini per a presentar al·legacions”.

Rapidesa en la gestió

El regidor de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics ha posat l’accent en la “rapidesa” amb la qual s’han gestionat aquestes ajudes, “ja que en qüestió d’unes poques setmanes tenim la llista de les empreses que rebran les ajudes de més de 300 euros”.

“L’objectiu”, ha assenyalat Sanjuán, “és utilitzar el pressupost públic, igual que vam fer amb el Pla Resistir, per a pal·liar les pèrdues que han patit empreses per causes alienes, de les quals no són culpables”. El regidor també ha afirmat que “no només volem que no es tanquen persianes, volem que aquestes empreses continuen generant ocupació tal com ho han estat fent des que superàrem la pandèmia”.

Aquestes ajudes són compatibles amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents d’altres administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals concedits per a la mateixa finalitat, amb l’únic límit que, en total, no supere el cost de l’increment del desenvolupament de l’activitat subvencionada a conseqüència del conflicte entre Ucraïna i Rússia.