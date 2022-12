El Botànic es “contraprograma” en precampanya

Quan el calendari comença a acostar-se a unes eleccions, els caps de setmana es converteixen en terra adobada perquè germinen actes polítics. L’agenda comença a omplir-se i aquest dissabte serà l’últim “hàbil” abans de les vacances nadalenques i que l’arribada de 2023 active el compte arrere per a la cita amb les urnes. I mentre molts ciutadans estiguen ultimant la seua llista de regals, els simpatitzants dels partits del Botànic tindran tres plans alternatius per a triar, un per cada un dels partits que confecciona el Consell.

Es podrà dir contraprogramació o coincidència, perquè les dates són les que són i tots diran que el seu acte estava pensat abans, que fa temps que està preparant-se, mesos, qui sap si anys, però el cas és que, dissabte al matí, PSPV, Compromís i Podem celebraran tres actes amb els seus respectius referents i pràcticament a la mateixa hora a la ciutat de València. Això sí, en tres punts ben diferents del Cap i Casal: els primers, a la Ciutat de les Ciències, la coalició valencianista a Ciutat Vella i els morats a la Patacona (a Alboraia, en realitat). El més destacat segurament siga el dels socialistes. Més que res perquè l’acte no és tant de la federació valenciana sinó que és un esdeveniment organitzat pel PSOE estatal. Els del puny i la rosa presentaran a València tots els seus candidats de les ciutats de més de 50.000 habitants de tot Espanya, així com els de totes les capitals de província. L’acte, tot i que serveix de reforç a la federació valenciana i a la candidata a l’ajuntament de la capital del Túria, Sandra Gómez, tindrà com a protagonista el president del Govern, Pedro Sánchez. I si la intervenció de Sánchez suposarà un suport per a Sandra Gómez, a la mateixa hora, els seus rivals i possibles socis a l’Ajuntament de València estaran també fent passos cap a la campanya electoral. Joan Ribó, candidat de Compromís a la reelecció, participarà en una trobada a Ciutat Vella, al costat de la síndica de la coalició i companya en la futura candidatura municipal, Papi Robles, i el candidatable (encara a l’espera de primàries) a la Generalitat i diputat al Congrés, Joan Baldoví. Acte d’oripell en l’intent de mantindre el Cap i Casal per part dels valencianistes. També estarà parlant a la mateixa hora, potser amb mencions a Sánchez i els socialistes, la candidatable de Podem, Pilar Lima. Ho farà a la Patacona en un acte de “defensa del territori” en el qual l’ampliació del port de València i la defensa de l’horta marcaran els discursos. En l’esdeveniment, dos “ex” com a protagonistes. El retorn a un acte públic d’Antonio Montiel, primer líder dels morats a la Comunitat Valenciana entre 2015 i 2018, així com la intervenció de Julià Álvaro, exsecretari autonòmic amb Compromís i que ara, amb Aliança Verda, està en l’òrbita d’Unides Podem.