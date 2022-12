Costes intervé d’urgència a Almenara contra la pèrdua d’arena

Costes actua d’urgència a la platja d’Almenara per a frenar la regressió en el tram del litoral més afectat, en l’inici del passeig marítim de fusta. Amb aquest objectiu, l’entitat dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica construeix un mur de roques que protegirà la costa, de manera provisional, a l’espera de les aportacions d’arena que serviran per a regenerar la platja i reparar els mossos de la mar.

Aquestes obres executades pel Govern arriben després que, el cap de setmana passat, un xicotet temporal propiciara que l’onatge “descarnara” més metres de costa. “Davant d’aquesta situació, em vaig posar en contacte amb Costes perquè en foren sabedors i la veritat és que han sigut summament ràpids, perquè en tot just dos dies s’han posat a la feina”, detalla l’alcaldessa, Estíbaliz Pérez. L’objectiu d’aquesta defensa amb pedres d’esculleres és frenar la regressió que puguen provocar futurs temporals i, així, quan arribe el moment d’actuar en l’aportació de materials, “aquesta zona no haurà patit les envestides de la mar”, afig. Un futur apilament d’arena que eixirà de la costa d’Almenara i que servirà per a omplir tots els punts deficitaris que presenta el seu tram de litoral.

Aquesta tardor-hivern serà totalment diferent per als veïns, ja que és la primera en la qual compten amb espigons, per la qual cosa els treballs que ara executa Costes “entren dins de la normalitat”, una vegada que les esculleres han pogut “modificar els corrents”. “En l’espigó esquerre de la gola de Queralt hi ha acumulat molt de material; per tant, d’ací eixirà la major aportació d’arena cap al nord del litoral”, assenyala l’alcaldessa.