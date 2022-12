L’avaria d’un tren obliga a suplir amb autobusos els trajectes de la línia Xàtiva-Alcoi

L’avaria tècnica d’un tren de mitja distància que cobria el trajecte de la línia Xàtiva-Alcoi a l’altura de la Pobla del Duc ha obligat Renfe a establir un pla alternatiu de transport per carretera per a suplir, amb autobusos, els serveis previstos a partir de les dues de la vesprada d’aquest dijous en el traçat ferroviari que uneix les dues localitats creuant la Vall d’Albaida.

L’avaria del comboi s’ha produït en el viatge que partia de Xàtiva a les 13.50 hores per a arribar a Alcoi a les 15.04 hores. Al tren avariat hi havia sis passatgers, que han sigut derivats a un autobús per a poder completar el trajecte.

A conseqüència de la incidència experimentada, Renfe ha programat per carretera també el servei que partia d’Alcoi a les 15.18 hores i que havia d’arribar a València a les 17.20 hores, per tal de garantir la mobilitat als 26 viatgers d’aquesta circulació.

Les queixes dels usuaris de la línia Xàtiva-Alcoi són habituals tant per la deterioració i l’antiguitat dels trens i de la infraestructura, que provoquen contínues incidències, com per la lentitud dels trajectes. El traçat està pendent d’una inversió de 150 milions d’euros anunciada pel Govern a partir de 2023.