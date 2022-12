La Policia de Tavernes de la Valldigna confisca 119 plançons de marihuana

Els agents de la Policia Local de Tavernes de la Valldigna han sancionat una persona que portava en el cotxe que conduïa per la localitat un total de 119 plançons de marihuana. Els fets van tindre lloc cap a les 14 hores del passat dimecres. La patrulla duia a terme un control de trànsit rutinari de control d’alcoholèmia quan els agents observaren un vehicle el conductor del qual viatjava sense cinturó de seguretat i, a més, amb la música a tot volum.

Quan els policies locals li van fer l’alto per a procedir a denunciar-lo per incomplir les normes de trànsit, van sentir una forta olor de marihuana que eixia del vehicle. Per aquest motiu, van demanar als ocupants que baixaren del cotxe per a realitzar-los un registre i van poder comprovar que no portaven res damunt ni tampoc en l’interior del vehicle.

No obstant això, va ser en la inspecció del maleter quan van trobar l’origen de la forta olor a la substància estupefaent, ja que hi van descobrir 119 plançons de marihuana, que van quedar requisats per part de la Policia.

Els agents van obrir un expedient sancionador al propietari del vehicle i s’han iniciat diligències judicials.