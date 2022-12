Trencades les negociacions del conveni de cítrics i continua la vaga de collidors

Les negociacions del conveni de recol·lecció de cítrics de la Comunitat Valenciana han quedat trencades després que anit acabara sense acord una reunió de mediació convocada per la Direcció de Treball, per la qual cosa els sindicats mantenen la convocatòria de vaga de collidors per a demà, divendres.

Segons els sindicats UGT i CCOO, en la reunió de mediació, la patronal “no s’ha mogut de la seua pretensió de desregular el sector”, ja que, segons han assegurat, a uns increments “mínims i indignes per a les pròximes campanyes se suma la pretensió de liquidar l’actual ordre de crida per antiguitat, amb l’absurda pretensió de cridar per quadrilles”. Tant CCOO com UGT consideren que no poden acceptar una proposta que implica “empobrir les persones treballadores i, al mateix temps, dinamitar l’estabilitat en l’ocupació”. Dimarts passat, 13 de desembre, es va celebrar la primera jornada de vaga en el sector de recol·lecció de cítrics, secundada per aproximadament el 85 % dels treballadors afectats, amb especial incidència a les comarques de la Ribera, la Safor i la Plana de Castelló. La Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu de Recol·lecció de Cítrics de la Comunitat Valenciana està composta per CCOO Indústria PV i UGT-Fica PV en la part social, i pel Comité de Gestió de Cítrics (CGC) i l’Associació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana per part de la patronal. La proposta inicial plantejada per la representació empresarial estableix una vigència del conveni de 4 anys i separar l’estall del salari hora, per anys naturals, amb inici l’1 de gener de 2023 i fi en 2026. Així, els increments de l’estall i l’hora jornal serien, respectivament, de l’1,5 % i el 3 % en 2023; un 1,25 % i 2,5 % en 2024; l’1 % i el 2 % en 2025; i el 0,75 % i l’1,5 % en 2026. El sindicat considera “inacceptable” aquesta oferta de la patronal, ja que, al seu judici, “pretén que les persones treballadores del sector assumisquen els increments del cost de la vida”. Després de la ruptura de negociacions, els sindicats han informat que es manté la convocatòria de vaga i les mobilitzacions per a demà, divendres.