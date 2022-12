La Volta Ciclista torna a València després d’un any d’absència

La Volta Ciclista a Espanya torna a la província de València en la seua pròxima edició. El divendres 1 de setembre de 2023, tal com ha pogut saber Levante-EMV, es disputarà l’etapa amb eixida a Utiel i arribada a Oliva, amb pas intermedi, encara per confirmar, per la ciutat de València. D’aquesta manera, la gran ronda espanyola tornarà a la província després d’un any de parèntesi i gràcies a l’acord al qual han arribat Toni Gaspar, president de la Diputació, ens que costejarà l’etapa al 100 %, i el director de la Volta, Javier Guillén, després d’unes converses en les quals també va participar Andrés Campos, responsable provincial d’Esports. El pròxim 10 de gener es presentarà oficialment la Volta, amb l’itinerari complet i la presència dels alcaldes de les ciutats participants.

Per les carreteres valencianes ja han transcorregut cinc de les últimes huit edicions de la Volta, des de l’etapa entre València i Castelló de la Plana de 2015. Des de llavors, la carrera ha tornat en 2016 i 2017, amb les etapes entre Requena i Gandia, i Llíria i el Port de Sagunt. Posteriorment, la Volta ha visitat la província en anys alterns. En 2019, amb l’etapa amb eixida a Cullera i final al monestir de Santa Maria del Puig, en una edició que també va veure partir una etapa des de l’Eliana, amb final a Javalambre. L’any passat va haver-hi les eixides des de Requena i Gandia, més el final dalt del castell de Cullera.