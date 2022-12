Alfafar integrarà el seu carrer limítrof amb Llocnou per a ser plataforma única

L’Ajuntament d’Alfafar està en procés de licitació per al projecte de reurbanització del carrer Bosch Marín. Aquesta actuació busca donar resposta a la reclamació del veïnat i dona continuïtat i s'integra en les obres d'entorn amable que es van fer a Llocnou de la Corona.

Per a aquest fi, està previst actuar en els 759 m2 de carrer en els quals s'implantarà el concepte de plataforma única de manera que els vianants i els vehicles transiten en la mateixa cota. Així, a més, es complirà amb els criteris d'accessibilitat, problema al qual s'enfronten molts barris antics per no complir les voreres amb l'amplitud necessària. A més, s'estableix la prioritat del recorregut per als vianants, s'incrementa el mobiliari urbà i s'alenteix el trànsit.

La licitació està pressupostada en 130.000 euros i el termini per a presentar ofertes finalitza el pròxim 30 de desembre. Els treballs seran cofinançats entre el consistori i la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, que hi aporta una subvenció de 60.000 euros. El termini d'execució de les obres està previst en 3 mesos des del seu inici.

Amb aquestes obres, l’Ajuntament d’Alfafar acompleix l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11.6 “Reducció d'impacte ambiental en ciutats”, l'ODS 11.7 “Proporcionar l'accés a zones verdes i espais públics segurs” i l'ODS 3.9 “Reducció de morts per contaminació química i pol·lució”.