El Consell declara estratègica la gigafactoría de Sagunt i s'obri a canvis en la fotovoltaica

El Consell ha aprovat l'acord pel qual es declara projecte territorial estratègic (PTE) per a indústries d'alt component tecnològic i innovador la iniciativa presentada per Power HoldCo, S.A., l'empresa de bateries del Grup Volkswagen, per a la instal·lació d'una gigafactoria de fabricació de cel·les de bateries per a vehicles elèctrics en l'àmbit del denominat Parc Sagunt II.

Sobre aquest tema, el president de la Generalitat, Ximo Puig, en declaracions als mitjans, preguntat per la possibilitat d'introduir modificacions en el projecte de la planta d'energia fotovoltaica, ha afirmat que ja se n'han dut a terme algunes i que, "si hi ha altres al·legacions que es puguen admetre" diferents de les ja presentades, "per descomptat que sí que" s'hi incorporaran, perquè "del que es tracta és que siga un projecte com més cohesionador millor i tinga el menor impacte possible". Al seu torn, el Consell ha acordat que l'alimentació energètica de la gigafactoria es produïsca mitjançant una planta d'energies renovables d'origen fotovoltaic, que estarà radicada al nord del riu Palància. A més, es continuarà definint l'emplaçament dels projectes fotovoltaics de proximitat que foren necessaris per a la producció de la gigafactoria fins a arribar als 150MW de potència en una superfície aproximada de 250 hectàrees netes de terreny. La declaració de PTE és una eina administrativa prevista en el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP) que permet a la Generalitat agilitar els tràmits burocràtics i acurtar els terminis per a la instal·lació d'empreses d'alt valor afegit i convertir la Comunitat Valenciana en pol d'atracció de talent, gran ocupació i inversions. Aquest instrument urbanístic facilitarà, a més del desenvolupament de la gigafactoria de bateries del Parc Sagunt II, la implantació d'altres empreses també d'alt valor tecnològic i innovador per a consolidar a la Comunitat Valenciana un clúster industrial i innovador dedicat a la mobilitat sostenible que arrossegarà altres activitats econòmiques complementàries i atraurà altres indústries auxiliars i de proveïdors. Així mateix, podrà servir per a assentar el prestigi internacional i la marca de la Comunitat Valenciana.