El Fertiberia vol tancar l'any amb un excel·lent

El Fertiberia BM Puerto està a 60 minuts d'anar-se'n de vacances sense patir cap derrota en aquesta primera fase del grup B de Divisió d'Honor Plata. L'equip es desplaça a Antequera per a enfrontar-se aquest diumenge (12 hores) a un equip en alça, al qual el mal inici de temporada l'obliga ara a guanyar el líder per a seguir en la lluita per l'ascens. "Ja vaig dir al principi -explica el tècnic del conjunt porteny, Toni Malla- que em recorda a nosaltres la passada campanya, quan vam començar regular i vam acabar bé. Ells ja estan rendint a bon nivell, amb una bona ratxa de partits sense perdre".

Després d'una altra "bona setmana de treball", el Fertiberia té aquest partit "marcat de roig. Hi anirem amb tot, i la nostra prioritat és sumar punts, si en poden ser dos, millor", hi afig l'entrenador català, que compleix la seua segona temporada en la banqueta. Malla hi afig que "estem amb moltes ganes de véncer i anar-nos-en de vacances no amb el notable que tenim ara, sinó amb un excel·lent". Després d'aquesta dotzena jornada, la competició no tornarà per als portenys fins a finals de gener quan reben el cuer, el Sant Quirze.