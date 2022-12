El Govern activa un programa pilot de jornades més curtes sense retallada salarial

El Govern ha posat en marxa el programa pilot que oferirà a les pimes la possibilitat d'organitzar les seues jornades laborals amb reduccions del temps de treball però mantenint els salaris.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat aquest divendres l'ordre de bases que regula aquest programa per a petites i mitjanes empreses industrials, amb un pressupost assignat de 10 milions d'euros, en un procés d'avaluació contínua per a fer un seguiment de l'efectivitat de la proposta i, si és el cas, fer millores futures.

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme recorda en una nota que es tracta d'un projecte experimental "amb un pressupost reduït". Per això, hi afig que està restringit al sector industrial (incloent-hi serveis industrials) "per a aconseguir una suficient representativitat estadística que permeta obtindre conclusions basades en dades que puguen posteriorment conduir a ampliar el pilot a la resta de l'economia".

Els projectes que fan les empreses industrials hauran de tindre una duració mínima de 24 mesos des de la data de la resolució de concessió, que incloguen millores organitzatives que generen un increment de productivitat que compense els sobrecostos salarials.

Les millores, indica l'ordre, han d'implementar-se en 1 any.

Paral·lelament, el text precisa que es finançaran "parcialment" els costos salarials que assumeix l'empresa derivats dels treballadors que reduïsquen la seua jornada durant el primer any (fins a 150.000 euros), la formació i el cost de les mesures organitzatives.

Les empreses interessades hauran de comprometre's a reduir la jornada laboral ordinària a temps complet un mínim d'un 10 % en còmput setmanal, segons publica el BOE.

Aquest compromís s'establirà per a una duració temporal mínima de dos anys, computable des de la concessió de l'ajuda, i afectarà únicament persones treballadores amb contracte indefinit a temps complet. La gestió d'aquesta reducció d'hores dependrà de cada empresa i l'acord aconseguit amb els treballadors.

El nombre de treballadors participants en el projecte pilot ha d'afectar, com a mínim, un 30 % de la plantilla en empreses de fins a 20 treballadors, i un 25 % en empreses d'entre 21 i 249 treballadors.

Indústria aclareix que la gestió es farà des de la Fundació Escola d'Organització Industrial (EOI).