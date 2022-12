Meriton multiplica la política de gestos

València Club de Gestos. L'eixida d'Anil Murthy de la presidència ha suposat en els últims mesos un aparent gir en la política social de Meriton Holdings Limited al capdavant del València. S'ha passat d'una actitud de confrontació amb l'entorn, amb escenes grotesques en el fons i en les formes, a una altra de comprensió cap a una massa social que amb la seua mobilització ha provocat la reflexió de l'accionista majoritari i dels seus col·laboradors. Des del relleu presidencial i l'arribada de Layhoon Chan, s'assisteix a un aperturisme entre cometes de Lim, ja que fins al moment els gestos s'han basat a rectificar les mateixes decisions preses per Meriton que van volar tots els ponts de comunicació amb l'afició. Els últims senyals d'acostament han vingut a càrrec del nou conseller Kiat Lim, fill de Peter Lim. Una cara jove i amable, sense màcula del passat i amb formes que trenquen amb la toxicitat heretada de la cara de Murthy. Lim Jr ha sigut l'encarregat de donar a conéixer l'últim dels canvis, que implica rebaixar la quantitat d'accions per a estar representat en les juntes de 5.786 títols (propis o delegats) als 11 que es requerien abans d'una maniobra que atacava la pluralitat i la llibertat d'expressió dels accionistes.

És l'últim dels gestos de contrició visibles des de la «propietat» del club en l'últim mig any, des que la gran manifestació que va buidar Mestalla en l'últim partit de la temporada passada, contra el Celta, va suposar un canvi d'època amb la forçada dimissió de Murthy. En la presentació de Gennaro Gattuso com a nou entrenador blanc-i-negre, el dirigent Sean Bai anunciava l'obertura de les xarxes socials de l'entitat. Durant més d'un any, 404 dies, els comptes oficials del club havien bloquejat la possibilitat d'interacció amb els aficionats. Una mesura de Murthy amb una gran impopularitat, inèdita en un club de futbol d'elit i que atemptava en contra de la imatge i l'expansió internacional del club.

Coincidint amb el Mundial de Qatar, en el qual en les televisions s'ha privilegiat la presència de Mario Alberto Kempes en els partits de l'Argentina, ha començat a cobrar força la petició que el Matador torne a ser readmés com a ambaixador internacional del club. Sense la figura totèmica del mort Maradona, estrela del combinat campió en el 86, Kempes queda com a gran estendard de la primera Argentina campiona del món. Mario va ser acomiadat per la seua actitud crítica amb la primera etapa caòtica de Meriton, entre 2015 i 2017, i resulta inconcebible que el València li girara l'esquena al millor i més famós dels seus futbolistes.