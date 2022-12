La Policia Local fa unes 800 proves d'alcoholèmia i drogues en una setmana

La Policia Local de València va fer la setmana passada, entre el 5 i l'11 de desembre, 691 proves d'alcoholèmia i 77 de drogues. Ho va fer en el marc de la campanya impulsada per la Direcció General de Trànsit (DGT) i el resultat, pel que fa a sancions, va ser de 47 multes per alcoholèmia i 16 per drogues.

Destaca entre les sancions per consum d'alcohol el fet que hi haja 12 sancions per taxes superiors als 0,60 mil·ligrams per litre d'aire aspirat, la qual cosa suposa un delicte. Altres 34 van ser per superar la taxa de 0,25, i 1 per estar per damunt del 0,15.

Quant als controls de drogues, de les 77 proves fetes aquesta setmana, hi va haver 16 denúncies, de les quals 13 estaven relacionades amb el consum de cocaïna.

Aquesta setmana i la que ve els controls seran molt més freqüents i en tota la ciutat.

La Policia Local de València ha recordat que aquesta campanya es va fer seguint instruccions de la DGT, però adverteix que aquesta setmana i la que ve els controls seran molt més freqüents i en tota la ciutat. L'objectiu són els dinars i sopars d'empresa, que és en aquestes dates quan tenen el seu màxim apogeu. Tant l'alcalde, Joan Ribó, com el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ja van assegurar que si algú condueix després d'haver begut, té moltes possibilitats de caure en un control.