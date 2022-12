El primer carril Bus-VAO de València s'obrirà abans d'acabar l'any en l'autovia de Barcelona

El primer carril per a vehicles d'alta ocupació (VAO) de València s'obrirà d'ací a uns dies, abans que acabe l'any, en l'autovia de Barcelona (V-21). Així ho han assegurat fonts de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, que han vingut a confirmar el pla previst per a posar en marxa l'ampliació d'aquesta carretera: primer el tercer carril d'entrada a la ciutat, després el d'eixida, i finalment el carril Bus-VAO, que estarà en la part interior de la calçada i només podrà ser usat per transports públics i vehicles amb almenys dos ocupants.

Segons les fonts, en l'actualitat s'està procedint a la col·locació dels cartells, la senyalització i el pintat de la calçada per a habilitar aquest carril especial, el primer que hi haurà a València i a la Comunitat Valenciana, encara que els plans de la Generalitat ja comencen a introduir-lo de manera normal en els projectes per a altres vies com l'autovia de Madrid (A-3). La idea seria acabar aquests treballs en els pròxims dies i posar-lo en funcionament "abans que acabe l'any", és a dir, en les pròximes dues setmanes, que era la previsió de la Demarcació de Carreteres des d'un primer moment. El trajecte El carril Bus-VAO, la senyalística del qual és de color taronja, començarà a l'altura de la ITV de Massamagrell i acabarà en l'entrada a la ciutat per l'avinguda de Catalunya. El seu objectiu és facilitar el transport públic i incentivar l'ús compartit del cotxe, un dels elements que més contribueix als embossaments en hores punta. Precisament, fonts de la Delegació del Govern van assegurar que l'obertura del tercer carril d'entrada a la ciutat en aquesta carretera ha tingut un impacte molt positiu sobre els embossaments, la freqüència i la intensitat dels quals s'ha reduït considerablement, diuen. L'ampliació de la V-21, obra a la qual s'han oposat diferents grups ecologistes i ciutadans, a més del grup Compromís a l'Ajuntament de València, ha tingut un cost superior als 21 milions d'euros.