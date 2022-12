Mas reclama a Feijóo i Sánchez "valentia" per a negociar un nou finançament

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas, ha reclamat als líders estatals de PP i PSOE, que aquest cap de setmana visiten València en actes de precampanya, que tinguen "valentia" perquè s'assenten a negociar un nou model de finançament. "No podem continuar infrafinançats mentre es posen d'acord o no, estem parlant d'una qüestió de justícia", ha remarcat Mas.

"M'agradaria que s'assentaren i parlaren de com aconseguir un nou finançament, que es posen d'acord en un esborrany consensuat per les dues forces majoritàries al Congrés", ha demanat la vicepresidenta conscient que si el nou model ha de tirar avant, és amb un pacte dels dos grans partits.

És per això que la portaveu de l'Executiu autonòmic els ha demanat que facen "esforços interns en els seus partits per a tindre una possibilitat perquè aquest text puga acontentar i ser el més consensuat possible entre els territoris", ja que "cadascú té les seues reivindicacions".

Cal recordar que les diferents visions sobre el model del finançament són més per territoris que per partits, ja que Múrcia i Andalusia (governades pel PP) estan alineades amb la Comunitat Valenciana, mentre que Galícia, Astúries i Cantàbria, per exemple, de PP, PSOE i Partit Regionalista Càntabre, comparteixen reivindicacions.

Per a la vicepresidenta, l'infrafinançament és "un tema troncal" per a la Comunitat Valenciana i que, per això, "hauria de ser-ho per als que vinguen a València i parlen de política". "És el punt número u que tenim pendent els valencians", ha indicat.

En aquest sentit, en plena crispació de la política estatal i davant la possibilitat que els xocs com el que es va viure dijous al Congrés per la reforma del Codi Penal i l'amenaça del Tribunal Constitucional de bloquejar la votació devoren la possible agenda valenciana en les visites de Sánchez i Feijóo, Mas ha indicat que "hi hauria d'haver espai" per als temes valencians en les visites dels líders al cap i casal. "Són temes centrals, que van a l'arrel de la vida dels valencians".