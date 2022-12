Rússia llança un atac amb 60 míssils sobre diferents ciutats ucraïneses

Les sirenes antiaèries han sonat en totes les regions d'Ucraïna aquest divendres a causa del llançament d'un atac per part de les forces militars russes amb almenys 60 míssils sobre diferents ciutats ucraïneses, van informar fonts oficials.

El mitjà local Ukrainska Pravda va assenyalar a més que s'han sentit explosions a Kíiv i a Khàrkiv, la segona ciutat del país, encara que no va detallar si hi ha hagut danys o víctimes.

Ucraïna va començar el dia aquest 16 de desembre amb les sirenes sonant en tot el país per a advertir d'atacs aeris, va dir Vitalii Kim, cap de l'Administració Militar de la regió de Mikolaiv, que va especificar que s'han comptabilitzat almenys 60 míssils.

Les "primeres sirenes van sonar a l'alba, vora les 08.00 hora local (06 GMT), i es van estendre pel marge esquerre (del riu Dnièper). A les 08.10 va sonar una sirena antiaèria a Kíiv, i després a les províncies de Jitòmir i Vínnitsia", va agregar el responsable militar regional en el seu compte de Telegram.

Una mica més tard, les alertes es disparaven en un total de 16 regions del país.

Rússia destrueix edificis civils perquè no hi haja refugis

Rússia està destruint pràcticament tots els edificis a la regió ucraïnesa del Donbass, a l'est del país, perquè els ciutadans i soldats no troben refugi en què protegir-se dels bombardejos, va assegurar el president ucraïnés, Volodimir Zelenski.

En un missatge de vídeo dirigit als ucraïnesos, Zelenski va incidir en el fet que els atacs russos continuen al Donbass i destrueixen "físicament pobles i llogarets perquè els soldats ucraïnesos no tinguen edificis que puguen usar com a defensa".

"Hui al Donbass, com en totes les setmanes anteriors, continuen els brutals atacs russos. Els ocupants disparen contra tots i tot el que tenen a l'ofensiva", va dir Zelenski en el seu missatge, que reprodueixen mitjans locals.

"No poden derrotar el nostre exèrcit -va agregar-, per la qual cosa destrueixen físicament tots els pobles i llogarets perquè no queden edificis, ni tan sols murs, que puguen usar-se per a cap mena de defensa".

Segons Zelenski, l'única manera de parar això és expulsar els "terroristes russos de la terra ucraïnesa" pas a pas i "continuar pressionant Rússia, trobant noves maneres de detindre tots els militars, tots els oligarques russos que ajuden l'estat terrorista".