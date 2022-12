Els economistes veuen un afonament de l'economia valenciana que s'agreujarà en els pròxims mesos

Una situació que va a pitjor. Aquest és el diagnòstic que han oferit aquest matí els economistes de la Comunitat Valenciana en referència a l'actual rumb de l'economia de l'autonomia. En concret, quasi dos de cada tres consideren que la situació d'aquesta en l'actualitat és pitjor que fa mig any i només un 11 % percep que avança en la bona direcció. A més, la nota de la situació de l'economia cada vegada està més allunyada de l'aprovat i les perspectives de cara al primer semestre de 2023 són fins i tot pitjors que les actuals.

Aquest és el balanç que el Consell d'Economistes de la Comunitat Valenciana han oferit aquest matí -a través del president del Consell i degà de València (Juan José Enríquez) i els seus homòlegs d'Alacant (Francisco Menargues) i Castelló (Jaime Querol)- durant la seua enquesta de conjuntura semestral "Els economistes opinen", una trobada davant els mitjans en la qual han destacat que si fa tan sols un any el nombre de col·legiats entrevistats que consideraven que la situació de l'economia valenciana estava anant a pitjor era del 35 %, el juny passat aquest percentatge ja havia augmentat fins al 49 %. Ara, no obstant això, aquest valor arriba al 65,2 %.

Empitjorament

En aquesta perspectiva -i malgrat que les estimacions eren que l'economia valenciana tindria una nota de 4,85 sobre 10- en l'actualitat els experts entrevistats únicament li donen una valoració de 4,1, més allunyat per tant de l'aprovat. Mirant al futur, s'espera que la "situació econòmica continue empitjorant en els pròxims sis mesos", ha assegurat Menargues, que preveu una nota del 3,8 per a mitjans del pròxim any. Aquest empitjorament de les percepcions econòmiques, segons han estimat, tenen com a principals problemes la inflació -que segons més de la meitat dels economistes (el 55 %) persistirà entre 12 i 14 mesos més- i l'auge dels combustibles.

En aquest sentit, respecte al context actual, Enríquez ha destacat que l'opció majoritària triada pels associats entrevistats és que "la moderació de la inflació és un miratge que tornarà a la pitjor situació dels mesos precedents", destacant a més que la "pèrdua de poder adquisitiu en els salaris tindrà impacte en el consum i en la recuperació econòmica".

De la mateixa manera, els experts entrevistats per a l'enquesta estimen que les diferents crisis (colls de botella, energètica, etc.) estan ja tenint un fort impacte en tots els sectors, sobretot en la indústria -amb la producció ceràmica, per exemple, com un dels seus focus més compromesos per les alces de costos-, seguida de l'agricultura i del comerç. D'altra banda, les millors realitats es registren -segons els experts- en el turisme.

Els tipus d'interés

Finalment, respecte als tipus d'interés que el Banc Central Europeu ha anat incrementant en els últims mesos, la perspectiva majoritària és que es quedaran "entre un 3 % i un 4 %" finalment, tenint la seua pujada especial incidència en el mercat immobiliari, l'ocupació, però també en el sector de l'automòbil.