Emperador s'ompli de màgia per Nadal

El Nadal a Emperador serà frenètic i compartit. L'Ajuntament del xicotet municipi ha organitzat diferents activitats per a la població de totes les edats que no passaran desapercebudes i amb les quals els més menuts i els adults gaudiran junts. Compartint.

Així, dijous que ve 22 de desembre, la plaça del poble acollirà a partir de les 18 hores una jornada nadalenca per a xiquets i xiquetes que comptarà amb tallers, contacontes, pinta cares, globoflèxia i jocs gegants. Un acte en el qual es repartirà xocolate per a tots els assistents.

D'altra banda, del 23 de desembre al 5 de gener tindrà lloc l'Escola d'Hivern "Grinchiland", unes setmanes perquè els xiquets i les xiquetes de 3 a 12 anys puguen passar junts els matins en un horari de 10 a 14 hores (començant a les huit amb la matinera i amb opció a ampliar fins a les 18.30 Als Mussols).

El 31 de desembre, Emperador celebrarà el cap d'any a la plaça de l'Ajuntament. El consistori ha organitzat una festa, a partir de les 23.45, quinze minuts abans d'entrar en 2023, que estarà acompanyada del DJ David Celesten, que amenitzarà el festeig d'entrada a un nou any amb la seua música. Aquesta activitat, com les anteriors, les organitza l'Ajuntament d'Emperador, que informa que en cap d'any els menors d'edat hauran d'acudir acompanyats per un adult.