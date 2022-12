L'Ajuntament duplica la inversió en flors de Nadal fins a les 9.125

L'Ajuntament de València duplica la inversió en flors de Nadal perquè la decoració nadalenca natural arribe a més barris i pobles aquestes festes, amb un pressupost de 27.081,18 euros, davant dels 13.282,50 de 2021.

En aquest sentit, quasi es multiplica per dos el nombre de plantes, ja que s'han adquirit un total de 9.125 unitats, en lloc de les 5.000 de l'any passat, segons ha detallat el consistori en un comunicat.

L'Organisme Autònom Municipal (OAM) de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana de l'Ajuntament de València s'ha encarregat de la inversió de 27.081,18 euros per a la compra de les 9.125 ponsèties, que, aquesta setmana, s'han començat a plantar en diversos espais i jardins de la ciutat.

Aquest organisme s'encarrega de distribuir 2.500 unitats en els diferents jardins que gestionen, mentre que el Servei de Jardineria reparteix 6.625 plantes en la zona nord de la ciutat (3.312) i l'àrea sud (3.313).

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha subratllat que enguany el Nadal «arriba a una gran quantitat de barris i pobles de la ciutat, de fet, més que mai, perquè s'ha duplicat la inversió de flors de Nadal». «Si l'any passat en vam repartir 5.000, ara són més de 9.000 exemplars per a jardins, carrers i places dels barris i els pobles», ha destacat.

«Aquest repartiment més ampli de les ponsèties per la ciutat és una mesura del govern municipal perquè volem descentralitzar la celebració del Nadal i que la decoració natural, entre altres, no es quede només en el centre, sinó que puga ser repartida per barris i pobles, per aquest motiu hem duplicat la inversió, arribant quasi als 30.000 euros», va subratllar.

La distribució als jardins competència de l'OAM ha sigut la següent: 450 plantes de Nadal per al Jardí del Túria, tenint en compte la seua extensió, com també 400 més per al Parc de Benicalap (Ciutat Fallera).

A més, s'han destinat 200 ponsèties per al jardí de Polifil (Sant Pau), el jardí de la gran via Marqués del Túria (Gran Via) i el Parc Central (Russafa), mentre que el jardí de les Hespèrides (el Botànic) comptarà amb 150 i el Parc Lineal i la plaça Luis Cano (Benimàmet) en tindran un centenar cadascun.

També disposaran de plantes de Nadal el jardí de Beniferri (80); el jardí del camí Montcada (80), a Benicalap; el jardí de Morvedre (60); les jardineres del carrer Sant Vicent (80), a Ciutat Vella; el jardí Antoni Llombart (80), a Campanar; el Parc d'Orriols (60), a Sant Llorenç; el jardí d'Aiora (90), a Aiora; 60 per a diverses dependències municipals de l'Ajuntament de València, i 20 per als jardins d'Antoni Suárez (Mestalla).