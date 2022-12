Nou ple triomfal del Club Voleibol Arenas de Gandia

El Club Voleibol Arenas de Gandia fa un altre ple de victòries en l'última jornada de l'any 2022. Les infantils es van desplaçar fins a Sedavi per a jugar la segona jornada de la segona fase contra un equip que també va quedar fora del top 8 en l'última data de la primera lligueta, i que és, per tant, rival directe per al lideratge d'aquest grup.

El partit va començar torçut per a les xiques del Decorgandia, que van perdre els dos primers sets i dues jugadores titulars per lesió. Malgrat això, l'equip dirigit per Ximo i Mauro va remuntar el partit per a guanyar 2-3. L'equip del Grau fa un pas important per a obtindre els seus objectius. L'equip cadet va guanyar a la pista del CV València. Les jugadores del DC Hoteles van mostrar un nivell superior, imposant-se per 1-3 amb totes les jugadores de l'expedició amb minuts. Finalment, el juvenil Veles e Vents també es va imposar a la pista del CV València. L'equip de Xavi Signes es manté segon de la classificació amb l'única derrota contra el líder invicte, el CV Oliva.