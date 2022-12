Sánchez apel·la a la política del respecte enmig de la polèmica pel TC

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha fet aquest dilluns una apel·lació a la política del "respecte, l'acord i l'enteniment" en plena polèmica per la decisió que ha d'adoptar el Tribunal Constitucional (TC) per a frenar o no la tramitació parlamentària de la reforma judicial que ell pretén impulsar.

Sánchez ha intervingut a Múrcia en l'acte institucional d'inauguració del tren d'alta velocitat entre Madrid i Múrcia i que ha sigut presidit pel rei. El cap de l'executiu no s'ha referit en la seua intervenció a la decisió que està pendent d'adoptar el TC en aquesta jornada davant el recurs presentat pel PP. Tampoc ha respost a les preguntes que al final de l'acte li han llançat els periodistes per a saber si estava preocupat pel sentit de l'acord del Tribunal Constitucional. Però sí que ha reivindicat en el seu discurs de manera general el valor de "la política útil" que creu que s'evidencia en decisions com la inauguració de l'AVE a Múrcia. "La política útil és la que cus territoris amb el fil invisible del progrés col·lectiu, la que ens fa mirar amb esperança al futur", hi ha afegit. En aquesta línia, ha insistit a defensar "la política que es construeix des del respecte, des de l'acord i des de l'enteniment perquè Espanya continue avançant".