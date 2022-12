El Suprem anul·la el nomenament d'un magistrat i ordena repetir el procés

El Suprem ha anul·lat el nomenament d'Antonio García com a magistrat de la Sala Primera -civil- de l'alt tribunal perquè el Consell General del Poder Judicial va excloure els magistrats especialistes en mercantil, i ha ordenat repetir el procés tenint-los en compte.

En una sentència feta pública aquest dilluns, el Suprem estima el recurs interposat per cinc aspirants a la plaça que van ser exclosos amb l'argument que els especialistes en mercantil tenien per llei una quota pròpia a la Sala Primera.

Una exclusió que "manca de suport legal i va resultar discriminatòria per als candidats", indica la resolució. Segons el Suprem, per a cobrir una plaça de generalista, la condició d'especialista podrà ser valorada "com un mèrit més, però no com un criteri preferent".

El Suprem decreta la nul·litat de l'acord, ressalta que ni el magistrat designat ni la resta de concursants a la plaça van tindre cap responsabilitat i dona al CGPJ un termini de dos mesos per a repetir el procés.

Haurà de reprendre's des del moment anterior a l'aprovació de la terna de candidats que la Comissió Permanent del CGPJ va remetre al ple. La comissió haurà de valorar els mèrits dels magistrats especialistes i incloure'ls en la proposta, si ho veuen justificat, després de valorar els mèrits i l'excel·lència de les seues candidatures.