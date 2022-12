Alberic dona sang suficient per a atendre un miler de pacients

Les diferents jornades de donació de sang promogudes a Alberic l’any 2022 permetrien atendre 1.215 pacients. El Saló Multiespai Ànima d’Alberic n’ha acollit l’última, corresponent al mes de desembre. En total, al llarg de l’any, s’han donat 405 unitats de sang.

D’acord amb les dades presentades pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, que explica que cada donació podria salvar tres vides, les 405 unitats donades per Alberic es traduirien en 1.215 pacients receptors de sang. Durant l’any 2022, onze persones han donat sang per primera vegada.

Isabel Beta, regidora de Sanitat de l’Ajuntament d’Alberic, ha volgut “donar les gràcies” a totes les persones que enguany han sigut donants de sang, tant a les veïnes i veïns que acostumen a fer-ho com a les 11 persones que han donat per primera vegada. “Donar sang potser és un dels actes més solidaris i que menys esforç requereix; per això, volem convidar tota la ciutadania que reunisca les condicions per a poder ser donant a passar a formar part de la xarxa de donants”.

La pròxima donació de sang a Alberic tindrà lloc el dimecres 4 de gener, a partir de les 17.00 hores i fins a les 20.30 hores, al Saló Multiespai Ànima. Els principals requisits per a poder ser donant són ser major d’edat (sense superar els 60 anys) i pesar més de 50 quilograms.