David Ferrer compta amb Rafa Nadal per a la Davis de València

Ni dijous, quan va ser anunciat, ni ahir, quan va ser presentat al Consell Superior d’Esports. David Ferrer va començar a treballar com a nou capità de l’equip espanyol de Copa Davis molt abans, com va confirmar ahir a Madrid, per a comptar amb el beneplàcit i consens de les principals raquetes nacionals. De fet, va revelar que va telefonar a Rafa Nadal, que, al contrari que enguany, no s’ha descartat per a 2023, quan, al setembre, el de Xàbia debutarà en la fase de grups de València amb l’objectiu de repetir en la de Màlaga, que podria ser l’última a la ciutat andalusa abans de donar-li el relleu, com s’espera, al Roig Arena de la capital del Túria.

“He sigut jugador i el fet de tindre la confiança dels jugadors ajuda molt. No hauria acceptat aquesta capitania sense l’acceptació dels jugadors encara que la Federació haguera volgut. És el moment idoni, fa un temps que estic retirat i, a més, m’agrada. No em va costar decidir-me”, va dir Ferrer, que va assegurar rebre “amb molta il·lusió i responsabilitat” aquest repte. “Vaig parlar amb Rafa Nadal per missatge abans de fer-ho oficial i, després, per telèfon. Tinc molta confiança. Intentaré que vinguen els millors i tant de bo que puga vindre Rafa. Depén d’ell. En cap moment s’ha descartat i, quan arribe el moment, parlaré amb ell”, va afegir Ferrer.