Les universitats rebutgen homologar títols de valencià amb el Batxillerat

Les unitats per a l’educació multilingüe de les universitats d’Alacant (UA), València (UV) i Jaume I de Castelló (UJI), el Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant i Escola Valenciana demanen la retirada del projecte de decret del Consell que regula el reconeixement de la competència lingüística de valencià per a l’homologació dels estudis en el sistema educatiu, informa Europa Press.

La proposta de decret aporta com a novetat que acredita un nivell B2 a l’alumnat que acaba el Batxillerat amb l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura aprovada en els dos cursos d’aquesta etapa, i que reconeix un nivell de C1 a l’alumnat que acaba el Batxillerat amb més d’un 7 en aquesta matèria en els dos cursos.

Segons recalquen aquestes entitats en un comunicat, distribuït per Escola Valenciana, la proposta “no té una base suficient i comportarà un perjudici no només per al coneixement que té la població del valencià formal, sinó, encara més, per al prestigi social de la llengua”.

Una de les raons que esgrimeixen és que “la proposta pressuposa que és equivalent una qualificació numèrica d’una matèria a un nivell de competència lingüística d’acord amb el MECRL, però no té en compte que aquesta assignatura té continguts i competències no lingüístiques que també formen part de l’avaluació”.

“La mesura comportarà la devaluació dels títols de coneixement de valencià”

Així mateix, argumenten que “l’Administració no té en aquest moment informació suficient per a acreditar que l’alumnat que finalitza els estudis de Batxillerat ha assolit el nivell mínim exigit de B2 de valencià”.

Falta d’avaluació de l’alumnat

“No consta que s’haja avaluat el nivell de llengua amb què l’alumnat acaba aquesta etapa educativa, i aquesta hauria de ser una mesura prèvia a qualsevol proposta d’homologació. Si s’ha fet l’avaluació, els resultats haurien de ser públics i, en cas de confirmar l’assoliment del nivell, aquest seria un argument a favor de l’homologació”, subratllen.

En aquesta línia, defensen que la concessió d’un nivell de C1 segons el MECRL en les condicions esmentades “traeix directament el seu esperit: la distinció entre un nivell i un altre en el MECRL no respon a una qualificació numèrica major o menor en l’avaluació, sinó a l’adquisició d’uns graus de competència i d’uns coneixements diferents que requereixen, doncs, instruments d’avaluació també diferents”.

En conseqüència, les entitats consideren que la mesura “comportarà la devaluació dels títols de coneixement de valencià, que actualment són expedits per entitats acreditades, centres d’idiomes o institucions universitàries; desincentivarà l’adquisició efectiva de la competència comunicativa en aquesta llengua i consolidarà la percepció del valencià com una llengua de segona”.

Minorització del valencià

“Es tracta d’una mesura que es proposa, a més, en un context preocupant de minorització del valencià, tal com demostren les dades d’ús social de la llengua que recull l’última enquesta de coneixement i ús social del valencià (2022) de la mateixa Conselleria d’Educació, Cultura i Esport”, afigen.

En la seua opinió, en el cas que l’Administració vulga establir un mecanisme d’homologació del nivell B2 de valencià a l’alumnat que finalitze el Batxillerat, la conselleria competent hauria de “fer una avaluació rigorosa dels resultats de la implantació dels programes lingüístics PEPLI en el quadrienni 2019-2022 que demostre que s’assoleixen els objectius que estableix la llei quant al nivell de valencià de l’alumnat en acabar l’etapa”.