Levante-EMV dispara la seua audiència i supera la competència en més de 2 milions d’usuaris

Levante-EMV ha signat un novembre històric. Les xifres de l’últim informe elaborat per Comscore relatiu al mes de novembre confirma que la capçalera ha batut el seu rècord històric d’audiència i es converteix en el periòdic web més llegit pels valencians. Al novembre, més de 7,7 milions d’usuaris únics, segons Comscore, es van informar a través de Levante-emv.com.

Les dades són històriques i reflecteixen l’aposta de la capçalera per la informació digital i per oferir als seus usuaris el contingut més actual aprofitant les noves oportunitats que brinda al periodisme Internet. En total, quasi 9 milions d’usuaris van consultar al novembre Levante-EMV o Superdeporte. Aquesta xifra converteix la capçalera de Prensa Ibérica en líder indiscutible, tant de manera agregada com individual, de la Comunitat Valenciana.

Levante-EMV bat els seus rècords previs i supera la seua competència més immediata de manera folgada, amb més de 2 milions d’usuaris únics més que Las Provincias, i molt lluny de Valencia Plaza, que a penes aconsegueix 830.000 usuaris únics segons l’última onada de Comscore.

Grup líder

Amb les dades obtingudes per Levante-EMV, Prensa Ibérica consolida la seua posició de lideratge i referent informatiu a tota la Comunitat Valenciana. Juntament amb Levante-EMV, Información aconsegueix 5,7 milions d’usuaris únics i El Periódico Mediterráneo frega els 2 milions. En total, les capçaleres de Prensa Ibérica sumen 16,6 milions d’usuaris únics al novembre.

A més dels termes absoluts, l’evolució també és a l’alça. Levante-EMV ha crescut un 15 % respecte a l’any anterior i un 43,8 % respecte al mes anterior.