Podem acusa el PSOE de bloquejar de nou la llei d’animals

La secretària d’organització de Podem, Lilith Verstrynge, ha acusat aquest dimarts el PSOE de “desconvocar de manera unilateral” la comissió en la qual aquest dimarts s’havia de decidir el futur de la llei d’animals, atés el xoc que hi ha entre la intenció dels socialistes que la norma no s’aplique als gossos de caça i el rebuig rotund de l’esquerra parlamentària al fet que el projecte legal patisca una retallada d’aquestes característiques.

No és la primera vegada que el PSOE ajorna la Comissió de Drets Socials del Congrés destinada a estudiar la llei i les seues esmenes. Dijous passat també va ajornar la cita per a donar més temps a la negociació, atés que els socialistes no van trobar el suport suficient després de desmarcar-se d’un pacte amb Podem que considerava els gossos de caça “animals de companyia” i que, com a tal, quedaren regulats per “les normes autonòmiques de protecció animal”.

Segons la versió dels morats, el PSOE ha tornat a ajornar la comissió perquè no tenen la “certesa” que el PP done suport a la seua esmena perquè la norma no s’aplique als animals que s’usen en les activitats cinegètiques, i, sense el suport dels populars, “no poden assegurar la continuïtat de la llei” amb el rebuig de l’esquerra. “Una vegada més, el PSOE posa en risc la llei i, una vegada més, es posa del costat de qui maltracta, tortura i apallissa els gossos”, ha sentenciat Verstrynge.

La versió dels socialistes

“El PSOE té la pilota en la seua teulada, el que ocórrega amb la llei és responsabilitat del PSOE i esperem que es facen passos en contra del maltractament animal, com reclama la majoria de la societat espanyola”, ha afirmat el podemista Juantxo López de Uralde.

Això no obstant, fonts del Grup Parlamentari Socialista asseguren que l’ajornament sine die de la comissió s’ha parlat amb Podem i s’ha decidit que, com que no hi ha acord sobre si incloure-hi o no els gossos de caça, és millor desconvocar-la abans que, per primera vegada aquesta legislatura, una llei governamental quede bloquejada.

L’ajornament posa en risc que la norma puga debatre’s en el ple extraordinari que es convocarà al gener, com estava previst.