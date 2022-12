La pròrroga de l’ERTO de Ford Almussafes afectarà 700 persones en cada jornada de parades

Ja hi ha acord entre sindicats i Ford per a la pròrroga de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que regeix a la planta d’Almussafes davant de les dificultats de produir per la crisi de subministrament. Segons ha pogut saber aquest diari, s’ha acceptat la proposta de la multinacional d’allargar aquest procés com a mínim fins a final de juny i establir un calendari nou que afectaria, en forma de parades, tant les operacions de vehicles com les de motors. La gran novetat, que ha obligat a un recés fins i tot en les negociacions, ha sigut el nombre de treballadors que hi haurà en ERTO en cada jornada de parades, una cosa que finalment la firma sí que ha especificat.

En concret, sobre aquest tema, s’ha acordat que hi haja una mitjana de 700 persones diàries en ERTO en cada jornada de parades i que, “amb caràcter general, cap treballador es veurà afectat per més de 70 dies d’ERTO”. A més, s’aplicarà “un sistema de rotacions que comportarà entrenament perquè les persones afectades no siguen sempre les mateixes”. Les condicions econòmiques en les quals es donarà aquest procés seran les mateixes que les que s’han estat donant fins ara: conservant per als treballadors afectats el 80 % del salari real diari, afegint-hi, això sí, el 100 % tant de les vacances com de les pagues extres, així com el complement d’antiguitat al complet.

Divisió per plantes

En concret, Ford hauria decidit establir un ERTO complet per a 10 jornades en el cas de la fabricació d’automòbils. Aquestes serien el 19 i 20 de gener, 23 i 24 de febrer, 27 i 28 de març, 8 i 29 d’abril i 12 i 13 de juny. Per seccions de fabricació, Body 1 treballarà en torn de matí al complet i reduït a la vesprada; Body 2 treballarà a dos torns; Body 3 en torn de matí reduït fins a la parada de producció per Pasqua, i en Stamping es treballarà a dos torns amb minitorn de nit. Pintures, per la seua banda, treballarà a dos torns a la planta 1 i només de matí en PTEC, mentre que muntatge treballarà a dos torns en el sistema A (l’encarregat de traure les unitats de monovolums dels S-Max i Galaxy), i en el sistema B, només de matí.

D’altra banda, en operacions de motors, hauria establit parades en un total de 29 dies per a la secció de muntatge, que es distribuirien especialment al gener, febrer i maig (quatre dies), març (cinc) i juny (nou jornades de detencions). En el cas de la de mecanitzats, les parades es correspondrien amb 16 dies distribuïts entre el 18 de febrer i l’11 de juny.

Acord final

El principal escull per a l’acord, però, ha sigut saber el percentatge de la plantilla que estarà parada durant aquestes jornades d’ERTO, més encara si es tenia en compte —com ha alertat en els últims mesos el sindicat majoritari a la planta, UGT-Ford— que molts treballadors es troben ja prop d’esgotar el seu període de prestació per desocupació davant dels mesos acumulats d’ERTO a la planta. Sobre aquest tema, aquest matí, l’esmentat sindicat havia demanat a la companyia que “establisca una xifra de treballadors màxims al dia en desocupació i de dies màxims de desocupació per treballador” de cara a aconseguir un acord en aquesta pròrroga, cosa que finalment sí que ha sigut possible.