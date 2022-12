Ribó anuncia auditories a la gestió del PP davant de les irregularitats detectades en Las Naves

L’alcalde, Joan Ribó, ha assegurat aquest matí, després de l’auditoria municipal, que hi ha nombroses irregularitats en la gestió de Las Naves i que és necessari analitzar la situació d’aquest organisme municipal “en tota la seua dimensió”. Ribó, que ha subratllat que és la primera vegada que s’auditen a l’Ajuntament els organismes autònoms, s’ha mostrat partidari d’analitzar les contractacions que es van dur a terme durant la gestió del PP en aquesta entitat “per part d’algú que ara és regidora” de l’Ajuntament, en al·lusió a Marta Torrado.

En relació a les irregularitats detectades en Las Naves, l’alcalde ha assegurat que “hi ha coses que cal corregir” i es prendran “mesures correctores” una vegada analitzada en profunditat l’auditoria. “Ja ho vam fer l’any passat i es farà ara”, ha assegurat l’alcalde.

L’auditoria interna de l’Ajuntament de València ha detectat, com ha informat aquest diari, importants irregularitats en el funcionament d’un dels seus organismes autònoms, la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana, més coneguda com Las Naves perquè allí és on té la seua seu. Cessions de locals sense cobrar, despeses improcedents, sobresous injustificats, contractacions irregulars, pagament de conferències a preu d’or, premis escassament publicitats, finançament de càtedres amb vinculacions polítiques, activitats duplicades o contractes menors són algunes de les qüestions que destaca l’informe oficial. Un cúmul d’objeccions que posen en qüestió el funcionament de la fundació, gestionada directament per Compromís.

Las Naves ja van ser objecte de polèmica en l’etapa anterior de gestió de València en Comú (Podem).