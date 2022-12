Mas considera una “deslleialtat” el pacte del PSPV amb el PP i Cs sobre els bous

“No hi estic d’acord, ni per les formes ni pel fons”, ha expressat la vicepresidenta de la Generalitat i màxima responsable de Compromís en el Consell, Aitana Mas, sobre el vot del PSPV a favor de l’esmena conjunta de PP i Cs perquè la sanitat pública es faça càrrec de l’import del cost a l’assistència sanitària si els costos superen els assegurats i que aquest dimarts va generar un nou xoc entre els socis del Botànic.

Mas, en una entrevista en Les notícies del matí d’À Punt, ha criticat la decisió del PSPV de votar amb el “PP més antidemocràtic dels últims temps”, una cosa que ha qualificat de “deslleialtat”. “És una deslleialtat anar per lliure i sense haver-ho consensuat abans”, ha indicat la portaveu de l’executiu autonòmic i aspirant a ser la cap de llista de la coalició valencianista per Alacant.

“Em sorprén que quan les asseguradores no volen assumir les pòlisses sí que ho haja de fer la sanitat pública”, ha assenyalat respecte a l’acord que es va votar dimarts a les Corts. En aquest sentit, ha afegit que, si la decisió de votar de manera separada i desmarcant-se dels seus companys de govern l’haguera presa Compromís, “els titulars serien que es trenca el Botànic”.

Mas ha tornat a assenyalar que, en la seua “posició personal”, no està d’acord amb la celebració dels bous al carrer, ni des del punt de vista del maltractament animal ni de la “gravetat” dels fets que van ocórrer l’estiu passat. No obstant això, ha insistit, “és la meua opinió personal i no és la que compta”. “Aquestes coses requereixen un debat, entenc que pot ser una tradició i és una qüestió transversal, és un tema complicat amb moltes postures en cada partit, però el meu posicionament personal és que no m’agrada”, ha afegit.

Durant l’entrevista en la radiotelevisió valenciana, ha valorat el seu pas avant per a optar a les primàries de Compromís com a número 1 per Alacant, una decisió que, ha dit, la pren “per responsabilitat”. “El tercer Botànic es juga a Alacant, el ser o no ser de Compromís també es juga a Alacant”, ha dit Mas, que ha remarcat que no és una “decisió personal i individual”, sinó que és “una qüestió col·lectiva”.

Aquesta decisió suposa que el principal aspirant a ser el candidat a la Generalitat siga Joan Baldoví, que ja va mostrar la seua predisposició a l’octubre a ser el cap de cartell dels valencianistes al maig. I encara que Mas li ha mostrat el seu suport, la vicepresidenta ha criticat la forma del diputat al Congrés d’anunciar-ho. “No em va agradar, m’hauria agradat estar darrere de Baldoví quan va anunciar la seua candidatura”, ha afegit.