La falta d’acord obliga a confeccionar la llista de Compromís per Alzira en unes primàries

La llista electoral de Compromís per Alzira s’elaborarà finalment mitjançant un procés de primàries davant de la impossibilitat de fer-ho per consens, encara que l’executiva deixa la porta oberta per si, abans del 14 de gener, data límit per a la presentació de candidatures, els dos sectors en pugna arriben a un acord, cosa que sembla complicada.

Votació de les primàries l’11 de febrer

La comissió de llistes que tenia el mandat de l’executiva de confeccionar la candidatura per consens va donar compte, en l’assemblea celebrada dimarts, de la impossibilitat d’avançar en una negociació bloquejada i es va dissoldre. Correspon ara a l’executiva local iniciar el procés de primàries i, de fet, fonts consultades van assenyalar que la setmana que ve hi ha prevista una primera reunió per a designar una comissió electoral. “S’ha posat en marxa la maquinària, però la porta es deixa oberta a un possible acord”, van indicar les mateixes fonts, que detallaven que, si el procés conclou, la votació se celebrarà l’11 de febrer.

La convocatòria de primàries obligarà a votar, d’una banda, el cap de llista, i, d’altra banda, la resta d’integrants de la candidatura, que s’ordenarà sobre la base dels suports de cada aspirant. En el cas del candidat, la comissió de llistes havia arribat a un acord unànime per a designar candidat l’enginyer agrònom Alfons Domínguez, dels Verds, i diverses fonts consultades han coincidit a assenyalar que confien que Domínguez mantindrà la seua candidatura.

L’executiva de Compromís va acordar a l’octubre elaborar la candidatura municipal per consens, com ja va ocórrer fa quatre anys, però, en aquest procés, es va conéixer la renúncia de l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, a repetir com a cap de llista. El procés s’ha anat complicant amb diferències entre dos sectors i la comissió va renunciar a presentar una proposta de candidatura, atés que valorava que les diferències internes impedien aconseguir la majoria del 75 % que exigeix el reglament per a aprovar la candidatura per aquest sistema. La falta d’acord obliga a convocar unes primàries.