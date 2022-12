L’aposta de Canals pel teatre reuneix 7.000 espectadors en 2022

La forta aposta de l’Ajuntament de Canals per portar una programació teatral de primer nivell al municipi s’ha traduït, aquest 2022, en 30 representacions que han congregat un total de 7.000 espectadors i espectadores al Centre Cultural Calixte III.

Aquesta oferta ha sigut possible gràcies a un important esforç econòmic del consistori i al suport de les institucions autonòmiques i estatals: Ministeri de Cultura (Programa Platea), Conselleria de Cultura (programa Circuit Cultural Valencià) i la Diputació de València (programa SARC).

El públic ha pogut gaudir de representacions infantils, escolars, de dansa, de circ i comèdia, entre altres. La gran afluència és una gran notícia cultural per a Canals, però també té un impacte directe en l’economia del poble, atesa l’afluència d’espectadors altres municipis i comarques.

És per això que des de la Regidoria de Cultura ja s’ha preparat la pròxima temporada teatral gener-juny 2023, per a la qual ja es poden adquirir els abonaments en agendacanals.com i, presencialment, a Can Don José.